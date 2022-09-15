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الخارجية الروسية: عدم إرسال لندن دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة سلوك "غير أخلاقي"

الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:28 م
الخارجية الروسية: عدم إرسال لندن دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة سلوك "غير أخلاقي" لافروف
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الروسية، إن عدم إرسال لندن دعوة لروسيا لحضور جنازة الملكة سلوك "غير أخلاقي"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الجيش الألماني أنه يعتزم تسليم المزيد من الأسلحة والنظم العسكرية وقاذفات الصواريخ إلى أوكرانيا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس أنه بعد اختبار مكثف، سيتم تسليم نظامين إضافيين من أنظمة المدفعية الصاروخية (MARS II) بما في ذلك الذخيرة المرتبطة بها إلى أوكرانيا، ومن المقرر أن يبدأ تدريب الأطقم، بناء على نظام التدريب المعمول به بالفعل، في سبتمبر الجاري في ألمانيا.

وأضاف أن ألمانيا ستوفر أيضا 50 ناقلة جنود مصفحة ذات حماية كاملة من طراز دينجو DINGO وبالتالي ستوفر دعمًا ماديًا للحاجة الأوكرانية لمركبات النقل المحمية.

وأشار البيان إلى أن مركبة نقل DINGO أثبتت نفسها في عمليات النشر والالتزامات الشبيهة بالمهام من وزارة الدفاع الألمانية البوندسفير Bundeswehr وقدمت مساهمة كبيرة في حماية الجنود، ومن المقرر أيضًا أن يبدأ تدريب الأطقم الأوكرانية في ألمانيا في سبتمبر.

 


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