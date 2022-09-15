اليوم السابع
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"الحياة بتتغير للأفضل".. إنهاء تبطين 17 ترعة ضمن حياة كريمة بالقليوبية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 06:08 م
"الحياة بتتغير للأفضل".. إنهاء تبطين 17 ترعة ضمن حياة كريمة بالقليوبية تبطين الترع - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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خطوات معدودة وتنتهي خلايا النحل من الأعمال بمشروعات حياة كريمة بقري محافظة القليوبية، وبالتحديد مركز قرى مركز شبين القناطر، حيث رسمت المبادرة الرئاسية الصورة الجميلة التى من المقرر أن تكون عليها قرى مصر.

وقال المهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري بالقليوبية، إنه بلغ إجمالي عدد الترع التي يتم تأهيلها وتبطينها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقري شبين القناطر بلغت 30 ترعة، بإجمالي أطوال حوالي 136 كيلو مترا، موضحا أن القيمة التعاقدية الخاصة بأعمال التبطين تخطت الـ 448 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمشروعات حتى الأن 89 كيلو متر، بنسبة تنفيذ تخطت الـ 66%.

وأضاف وكيل وزارة الري بالقليوبية في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من 17 ترعة من بين 30 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع بقرى حياة كريمة بشبين القناطر، بإجمالي أطوال 52.575 كيلو متر، ليتم العمل على قدم وساق بباقي الترع المدرجة للانتهاء منها وفقا للجداول المحددة حتي يضمن الفلاح المصري عدالة توزيع المياه وكذلك وصول المياه لنهايات الترع والتي لم تكن تصلها من قبل.


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