اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 06:04 م
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الجيش الألماني يسلم المزيد من الأسلحة العسكرية لأوكرانيا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 05:05 م
الجيش الألماني يسلم المزيد من الأسلحة العسكرية لأوكرانيا الجيش الألمانى
أ ش أ

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أعلن الجيش الألماني أنه يعتزم تسليم المزيد من الأسلحة والنظم العسكرية وقاذفات الصواريخ إلى أوكرانيا.


وذكر بيان لوزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس أنه بعد اختبار مكثف، سيتم تسليم نظامين إضافيين من أنظمة المدفعية الصاروخية (MARS II) بما في ذلك الذخيرة المرتبطة بها إلى أوكرانيا، ومن المقرر أن يبدأ تدريب الأطقم، بناء على نظام التدريب المعمول به بالفعل، في سبتمبر الجاري في ألمانيا.


وأضاف أن ألمانيا ستوفر أيضا 50 ناقلة جنود مصفحة ذات حماية كاملة من طراز دينجو DINGO وبالتالي ستوفر دعمًا ماديًا للحاجة الأوكرانية لمركبات النقل المحمية.


وأشار البيان إلى أن مركبة نقل DINGO أثبتت نفسها في عمليات النشر والالتزامات الشبيهة بالمهام من وزارة الدفاع الألمانية البوندسفير Bundeswehr وقدمت مساهمة كبيرة في حماية الجنود، ومن المقرر أيضًا أن يبدأ تدريب الأطقم الأوكرانية في ألمانيا في سبتمبر.


ولفت إلى أن تسليم هذه المركبات يأخذ في الاعتبار احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية ويرافقه تدابير من شأنها استيعاب الآثار على الاستعداد التشغيلي ومتطلبات التدريب في الجيش الألماني على النحو الأمثل. 


وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إن تدريب المشغلين الأوكرانيين من المتوقع أن يبدأ في سبتمبر الجاري، وأضافت أن صفقة مبادلة مركبات المشاة القتالية مع اليونان وأوكرانيا أوشكت على الاكتمال، بحيث أن ألمانيا ستسلم قريبا 40 مركبة من طراز "ماردر أي إف في" إلى اليونان بينما ستقوم اليونان في المقابل بتمرير 40 من مركبات "بي إم بي-1 أي إف في" السوفيتية الصنع إلى أوكرانيا.


تأتي هذه التطورات بعد أن حققت أوكرانيا مكاسب كبيرة في منطقة "خاركيف" الشمالية وقيل إنها تضع القوات الروسية تحت ضغط في أماكن أخرى بسبب فعالية أنظمة الصواريخ التي يزودها الغرب في التأثير على خطوط الإمداد في موسكو.

 


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