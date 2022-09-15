اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 06:29 م
أكرم القصاص
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الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع منظمة شنجهاى للتعاون

الخميس، 15 سبتمبر 2022 04:20 م
الجامعة العربية توقع مذكرة تفاهم مع منظمة شنجهاى للتعاون توقيع مذكرة التفاهم
بيشوى رمزى

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شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الأمين العام المساعد السفير خليل إبراهيم الذوادي وعضوية وزير مفوض محمد بن صديق، مدير إدارة آسيا وأستراليا، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 15و16 سبتمبر في سمرقند.

وتأتي مشاركة الجامعة العربية بناء على تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك تلبية لدعوة من جمهورية أوزبكستان.

توقيع مذكرة تفاهم
توقيع مذكرة تفاهم

 

وقد تم على هامش أعمال هذه القمة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون، حيث وقع هذه المذكرة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية السفير إبراهيم الذوادي، وعن منظمة شنغهاي للتعاون الأمين العام للمنظمة زانغ مينغ.

وتُعد هذه المذكرة الأولى من نوعها بين المنظمتين، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات المتفق عليها والتشاور والتنسيق حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


جامعة الدول العربية

منظمة شنغهاى للتعاون

مذكرة تفاهم

أحمد أبو الغيط



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