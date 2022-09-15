التعليم توجه طلاب الثانوى العام بسداد أقساط تأمين التابلت

كتب محمود طه حسين

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب و معلمي المدارس الثانوية بضرورة سداد رسوم أقساط التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو او التلف الجزئي كالتالى:

- طلاب الصف الأول الثانوى : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

- طلاب الصف الثانوى الثانوى : سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية

طلاب الصف الثالث الثانوى سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة.