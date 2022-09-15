التعليم: المدارس تنظم حصص المشاهدة للطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة ، أن المدارس ستكون مسئولة عن تنظيم حصص المشاهدة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، على أن يكون جدول حصص كل مدرسة متضمنا حصص المشاهدة بشكل يومي، أو كل يومين، لافتة إلى أنه لن يكون هناك جدول محدد لكل المدارس لينظم هذه العملية بالمدارس، على أن تصدر الوزارة قرارا بتنظيم حصص المشاهدة، يشرح كيفية تنفيذ حصص المشاهدة، بدمج محتوى القنوات التعليمية في اليوم الدراسي، لكن لن يكون هناك جدول محدد للحصص أو جدول موحد لكل المدارس.

وأوضحت أنه سيتم تحديد دروس حصص المشاهدة بشكل أسبوعي، مع المديريات والإدارات التعليمية بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بالوزارة وأن دور الوزارة سيتوقف على تحديد بعض التوجيهات العامة التي يجب تطبيقها في المدارس، أثناء تنفيذ حصص المشاهدة.

وأشارت الوزارة إلى حصص المشاهدة سوف تعتمد بشكل أساسي على تشغيل فيديوهات تفاعلية داخل الفصول من خلال جدول محدد، ويقوم معلم الفصل بمناقشة الطلاب فيها، ليحدث تفاعلا بينه وبين الطلاب، ويزيد من فهمهم للدروس التعليمية.