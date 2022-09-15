التحقيق فى مخالفات رصدتها لجان المتابعة بمستشفى الرمد وبعض الوحدات الصحية ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على استمرار حملات المتابعة والمرور الميدانى على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التى تمارس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء فى كافة عناصر الجهاز الإدارى بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة، مثل: وحدة الرصد الميدانى بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقارير لجان الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بشأن نتائج المرور الميدانى لمتابعة مستوى الخدمة الصحية بمستتسفى الرمد والوحدات الصحية بالكوم الأحمر ونعيم بمركز ومدينة بني سويف.

وتبين من التقرير الذي عرضه أشرف حماد مدير إدارة المتابعة، الإشارة إلى بعض الملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة،خلال المرور على مستشفى الرمد، فيما يتعلق بالغياب وترك العمل،وحاجة أحد المصاعد لأعمال صيانة، ونقص بعض المستلزمات والمعدات الطبية وأجهزة الحاسب ، فضلا عن التباطؤ في أعمال ترميم ورفع كفاءة قسم العمليات و دورات المياه بالمستشفى.

وبالمرور على الوحدات الصحية بالكوم الأحمر ونعيم،تبين توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بوحدة الكوم الأحمر، ونقص في بعض الأمصال بوحدة نعيم، ومطابقة الأرصدة الدفترية بالمخزون الفعلي على الطبيعة، فضلاً عن رصد تعطل وحدة الاسنان بالكوم الأحمر، الإضافة إلى وجود حالات غياب وترك عمل من بعض العاملين من الأطقم الطبية والإداريين بالوحدتين.

من جهته أصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها، وتدبير احتياجات المستشفى والمذكورة بالتقرير لتحسين أداء العمل، والإفادة ببرنامج زمني لمراحل أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الرمد، متضمنا تاريخ بدء الأعمال ونوعها، والجهة المنفذة، والتاريخ المقرر للانتهاء من كافة الأعمال ،مع تكليف وكيل الوزارة بسرعة اتخاذ اللازم لإصلاح وصيانة وحدة أسنان الكوم الأحمر، وتوفير النواقص من الأمصال بوحدة نعيم، واستيفاء حالات الغياب مع التحقيق مع تاركي العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية.