التحفظ على معالج روحى والأب بواقعة تعذيب شاب حتى الموت بزعم استخراج الجن من جسده بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم على معالج روحى في واقعة تعذيب شاب حتى الموت داخل منزله بزعم استخراج الجن من جسده، كما تم التحفظ على والد المجني عليه و2 من أخوته.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوفاة شاب داخل منزل بقرية قهبونة التابعة لمركز شرطةالحسينية.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان " أحمد ن ا م"، 31 عاما، وتبين من التحريات الأولية وشهود العيان معاناة الشاب من حالة نفسية واستعانت أسرته بمعالج روحى لعلاجه وقام بضربه زاعما استخراج الجن من جسده حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته.

تم إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثمان، وتحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة الي مشرحة مستشفي الحسينية المركزى، وبالعرض علي النيابة العامة بمركز الحسينية.

وأمرت النيابة بانتداب احد الاطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لشاب بقرية قهبونة لفظ ،انفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته التى أودت بحياته على يد معالج بزعم استخراج الجن من جسده لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.