التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بمنزل فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة منزل اشتعل به حريق في البدرشين، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وتم الاستماع لأقوال مالك المنزل ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا.

أسفرت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمنزل في البدرشين، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.