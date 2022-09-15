البريد يوقع عقد اتفاق مع SAP العالمية لإنشاء منظومة متكاملة لتطبيقات الحوسبة السحابية

كتبت هبه السبيد

وقعت الهيئة القومية للبريد عقد اتفاق مع شركة "SAP" العالمية بهدف إنشاء منظومة محلية لاستيعاب تطبيقات الحوسبة السحابية RISE with SAP Cloud Services, Private Edition بالهيئة، بالإضافة إلى تطوير تطبيقاتها بما يتواكب مع أحدث النظم العالمية في إدارة الهيئات البريدية والمؤسسات العالمية.

وقع التعاقد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد و سيرجيو ماكوتا نائب رئيس مجلس إدارة شركة ساب العالمية للشرق الأوسط وجنوب أوربا.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن هذا البروتوكول يأتي تتويجاً للتعاون المستمر والشراكة الاستراتيجية بين البريد المصري وشركة "SAP"، وفى إطار سعي البريد المصري نحو تطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيا المتطورة والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل وتأمين المعاملات الداخلية والخارجية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري يعد أول هيئة بريد في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا، وأول هيئة حكومية مصرية، تستخدم تطبيقات الحوسبة السحابية المحلية لمنظومة "SAP"في توفير تطبيقاتها للعاملين بوحداتها المختلفة والمواطنين حيث إن هذا التعاقد يهدف إلى إنشاء بيئة لاستضافة تطبيقات الحوسبة السحابية داخل مركز بيانات البريد المصري بالإضافة إلى تطوير التطبيقات الحالية بالهيئة وتهيئتها للإستفادة من المزايا الجديدة والتكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ونظم تعليم الآلة المتاحة حالياً، وتحقيق التكامل مع باقي تطبيقات الهيئة خاصة التطبيقات البنكية لتوفير رؤية متكاملة عن نشاطها، إلى جانب دراسة دورات العمل الحالية وتحليلها وتطويرها بشكل عملي وأتمتة خطوات بعض دورات العمل بما يساعد على رفع كفاءة العمل وخفض تكلفة العمليات مع القدرة على سرعة اتخاذ القرار المناسب بناءً على معلومات سريعة ودقيقة.

وقال إيهاب أبوبكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، إن هذا التعاقد يمثل نقلة نوعية وطفرة تكنولوجية حيث إنه يهدف إلى تحويل بيئة العمل الحالية إلى أحدث الإصدارات التكنولوجية العالمية الخاصة بنظام SAP RISE كحلٍ متكامل عبر إستخدام تكنولوجية التطبيقات السحابية بالإضافة إلى الاستفادة من رخص تطبيق Signavio والذي يوفر حلولا شاملة من تصميم، وتوثيق العمليات ونمذجتها بالإضافة إلى تحديد ترابطها لتحسين وزيادة الأداء على نطاق واسع.

من جانبه، صرح محمد سامي مدير عام شركة "SAP" مصر، بأن العلاقة بين الهيئة القومية للبريد وشركة "SAP" علاقة إستراتيجية نسعى من خلالها إلى رفع القدرات الفنية للهيئة بالتعاون مع قياداتها بما يمكنها من التنافسية مشيراً إلى أن التعاقد الجديد يعد نموذجاً للدعم الفني الذي تقدمه شركة "SAP" للتطوير الشامل للهيئة بما يسمح لها بتطوير أسلوب العمل بالهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة حالياً، ودعم الإبداع في مجال تقديم الخدمات، وكذلك تطوير خدمات مستقبلية جديدة.