البرلمان الأوروبي يدعو إلى زيادة الجهود في مكافحة تغير المناخ

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اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس مجموعة من التوصيات بعد صيف من موجات الجفاف المدمرة وحرائق الغابات وظواهر الطقس المتغيرة الأخرى في جميع أنحاء أوروبا.



وذكر البرلمان على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن أعضاء البرلمان تبنوا قرارًا بشأن زيادة جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ بأغلبية 469 صوتًا مقابل 34 صوتًا وامتناع 44 عن التصويت.



وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي أنه يجب على الاتحاد الأوروبي تكثيف عمله في مجال التخفيف من حدة تغير المناخ، لاحتواء الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، وخطط التكيف مع المناخ بالإضافة إلى اقتراح إطار عمل أوروبي شامل وطموح وملزم قانونًا للتكيف مع المناخ، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الأكثر ضعفًا في الاتحاد الأوروبي.



ويحث أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية على وضع تقييم للمخاطر المناخية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وإيلاء اهتمام خاص لمخاطر الجفاف وحرائق الغابات والتهديدات الصحية.



ويتعين على الاتحاد الأوروبي، أيضا الاستمرار في تكييف أنظمته الغذائية لجعلها أكثر مرونة على المدى الطويل كما يحث أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على إنشاء مخزون احتياطي من الأعلاف الاستراتيجية والمواد الغذائية وإدخال أنظمة الري التي لا تستخدم المياه السطحية أو الجوفية، مثل تخزين مياه الأمطار أو إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لتقليل الاستخدام العام للمياه.



وفي هذا السياق، يدعو القرار المفوضية إلى تقديم استراتيجية مياه شاملة للاتحاد الأوروبي.