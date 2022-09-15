اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 06:04 م
أكرم القصاص
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البرلمان الأوروبي: المجر لم تعد دولة "ديمقراطية كاملة"

الخميس، 15 سبتمبر 2022 04:30 م
البرلمان الأوروبي: المجر لم تعد دولة "ديمقراطية كاملة" البرلمان الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

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وصف البرلمان الأوروبي المجر بأنها لم تعد دولة "ديمقراطة كاملة"، وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى فعل كل شئ ليعيدها إلى مسارها تماشيًا مع القيم الأوروبية.


وذكرت قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الخميس أن 433 مشرعًا بالبرلمان الأوروبي صوتوا لصالح وصف المجر بأنها ذات "نظام هجين من الاستبداد الانتخابي"، وفيه "انتهاك خطير" لأعراف الاتحاد الأوروبي الديمقراطية.


فيما صوت 123 مشرعًا بالبرلمان ضد الوصف الذي أطلق على الدولة التي يحكمها رئيس الوزراء ، فيكتور أوربان، الذي يحافظ على علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.


ويعد التصويت رمزيًا بصورة كبيرة، ولا يغير من مسار اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يتطلب إجماعًا من الدول الـ 27 الأعضاء بالتكتل - بما في ذلك المجر - لتبني القضايا الكبرى مثل فرض عقوبات على روسيا.


المجر

البرلمان الأوروبي

الديمقراطية فى المجر

الاتحاد الأوروبي



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