البحوث الزراعية: القطن المصري وصل إلى قمة الجودة وأصبح مجزيا للمزارعين

كتب محمد شعلان

أكد عادل عبد العزيز، وكيل مركز البحوث الزراعية رئيس صندوق تحسين الاقطان، أن القطن المصري وصل إلى قمة الجودة على مستوى العالم وأصبح مجزي للمزارع، قائلا: "في مجهودات كبيرة تبذلها وزارة الزراعة للحصول على التقاوي المنتقاة".

وأضاف عادل عبد العزيز، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن انتاج القطن الجيد سيعود بالنفع المادي على الجميع خاصة وأن القطن المصري وصل الى قمة الجودة وأصبح مجزيا للمزارعين.

وتابع: "الأصناف الجديدة من القطن لا تمكث زراعتها في الأرض فترة طويلة ويزرع في شهر ابريل ويحصد في منتصف شهر 8 وهذا يختلف عن الزراعة في الوقت السابق وكانت تستمر 8 شهور"، لافتا إلى أن لدينا 230 مركز تجميع للقطن على مستوى الجمهورية.