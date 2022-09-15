الايسيسكو والأمن فى أوروبا يبحثان التعاون فى برنامج دعم الشباب لأكثر من 150 شركة ناشئة

كتبت : هند المغربى

بحث الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وخيرات عبد الرحمنوف، المفوض السامي للأقليات القومية بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، آفاق التعاون بين المنظمتين في مجالات تعزيز الحوار الحضاري وترسيخ قيم السلام والتعايش، وبناء قدرات الشباب والنساء، والمساهمة في توطيد العلاقات بين الشعوب والمجتمعات حول العالم.

جاء ذلك خلال اللقاءاليوم الخميس بمدينة نورسلطان في إطار زيارة المدير العام للإيسيسكو إلى جمهورية كازاخستان للمشاركة في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر الأديان العالمية والتقليدية.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور المالك محاور رؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الاستراتيجية، وأبرز البرامج والأنشطة التي تنفذها حاليا، بالتعاون مع دولها الأعضاء، فى مجالات عملها. كما استعرض عبد الرحمنوف مجالات عمل منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وأهدافها.

وتمت مناقشة عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الإيسيسكو ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، ومقترحات البرامج والأنشطة التي يمكن للمنظمتين التعاون بتنفيذها، وفى مقدمتها برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب على القيادة من أجل السلام، وبرنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب على كيفية إنشاء وتطوير مشاريع صغيرة فى مجال التكنولوجيا والابتكار، والذي يهدف إلى دعم أكثر من 150 شركة ناشئة فى مجال الابتكار والتكنولوجيا بالدول الأعضاء في الإيسيسكو حتى عام 2025، بالإضافة إلى التعاون في عقد عدد من المؤتمرات والندوات حول القضايا التى تتسق مع الأولويات المشتركة للمنظمتين.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على عقد اجتماعات على مستوى الخبراء بين المنظمتين، لوضع خطة تنفيذية وآليات لبناء تعاون مثمر بينهما، قائم على برامج وأنشطة عملية.