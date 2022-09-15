الاحتفالية العاشرة لتخرج طلاب "شباب الصفوة الأفارقة" بمكتبة الإسكندرية الأربعاء

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية الاحتفالية السنوية العاشرة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برنامج "شباب الصفوة الأفارقة"، وذلك الساعة الثانية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 بالقاعة الكبرى بمكتبة الاسكندرية.

يفتتح الاحتفالية الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية. وستشهد الاحتفالية حضور ممثلين عن الوزارات ورؤساء الجامعات المصرية المختلفة والسفراء والشخصيات العامة.

وتحتفل المكتبة بتخرج أكثر من سبعمائة طالب إفريقي من الدراسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر والصومال وجيبوتي ومصر.

وتحرص المكتبة على تبني الطلاب الأفارقة الدارسين بمصر، وتسخر كافة إمكانياتها لدعم وبناء قدراتهم، تأكيدًا على دور مصر الريادي بالقارة الإفريقية. وتحرص المكتبة على خلق منصة علمية لتبادل المعرفة والخبرات بين هؤلاء الشباب وبين أقرانهم المصريين، وأن تكون تلك المنصة منبرًا لعرض الرؤى العلمية والثقافية.

جدير بالذكر أن برنامج "شباب الصفوة الأفارقة" الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس قد تأسس عام 2011، ويهدف إلى تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب لتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية.