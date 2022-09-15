الإسكان: توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل مجمع السينمات بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة

كتب أحمد حسن

مساعد وزير الإسكان: ننفذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة.. ومنها الخدمات الترفيهية والثقافية

لدينا مشروعات ترفيهية وثقافية بالمدن الجديدة سواء فى الدلتا أو فى صعيد مصر.. وكذا فى المناطق التى يتم تطويرها بمحافظة القاهرة

شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل مجمع السينمات، بالمدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، بين شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، والشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، وقام بالتوقيع كل من، محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وإسعاد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي.

وعلى هامش التوقيع، أكد محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على مكتب الوزير، أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتوفير جودة الحياة للمواطن المصرى، بتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، ومنها الخدمات الترفيهية والثقافية، وتحرص الوزارة على توفير الخدمات بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.

وأكد مساعد وزير الإسكان، أن الوزارة تحرص على تحقيق الهدف الأكبر من إنشاء المدن الجديدة، وهو تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل والاستثمار، وإتاحة مختلف الخدمات للمواطنين، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، موضحاً أن الوزارة تحرص على أن تكون الحياة بمدينة العلمين الجديدة، طوال العام، وليس خلال فصل الصيف فقط، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال توفير الأنشطة والخدمات المختلفة، لتشجيع المواطنين على الإقامة طوال العام.

وأشار إلى أن هناك مشروعات ترفيهية وثقافية، بالمدن الجديدة، سواء فى الدلتا أو فى صعيد مصر، وكذا توجد مشروعات ترفيهية وثقافية فى المناطق التى يتم تطويرها بمحافظة القاهرة، مثل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والذى يضم سينمات، ومسرحا مكشوفا، وسيتم تشغيل تلك المشروعات بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات.

وقالت إسعاد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، إن عقد الشراكة الجديد يضيف إلى سجلات الشركة الحافلة بالنجاحات، من خلال دور السينما التابعة لها في عدة أماكن حيوية، معبرة عن سعادتها وفخرها بالعقد الجديد الذي يعتبر من أهم الشراكات التي أقامتها الشركة، لارتباط السينما الجديدة بأحد أهم المشروعات القومية، وهي مدينة العلمين الجديدة، التي تعتبر من أهم نقاط الجذب السياحي، لما تشهده من تطورات تهدف الى تغيير مفهوم الساحل الشمالي بأن التواجد به مقصور على فترة الصيف فقط.

وأضافت يونس، أن هدفها الأكبر، هو إنتاج وتصوير أفلام بمدينة العلمين الجديدة، وإبراز تلك المدينة للعالم، والتسويق لمصر من خلال الأعمال الفنية، واستخدام القوى الناعمة للتسويق للنهضة الحضارية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً.

وأشار محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إلى أن الشركة تعمل على تطبيق استراتيجية وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جعل منطقة العلمين الجديدة مقصدا للمصريين طوال العام، وليس خلال فترة الصيف فقط، مؤكدا أن الاتفاق مع الشركة العربية للإنتاج و التوزيع السينمائي، لإدارة وتشغيل أحدث دور العرض السينمائي في مجمع السينمات بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، يأتي في إطار تطوير الخدمات الترفيهية بالمشروع، بالإضافة إلي الخدمات الفندقية والتعليمية والطبية المتوافرة بالمشروع، بجانب ما تقوم به الهيئة من تجهيز العديد من الأنشطة المختلفة، مثل الأنشطة الصناعية والزراعية، مما يساعد على استمرار العمل بالمدينة طوال العام وتحويلها إلي مدينة سكنية متكاملة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، أنه وطبقا لعقد الشراكة، سيكون مجمع السينمات بالمدينة التراثية جاهزا لاستقبال الرواد وعشاق السينما في صيف 2023، وسيتم الاستعانة بأحدث النظم الحديثة لدور العرض السينمائي، وأحدث أنظمة الصوت، لتقديم تجربة ترفيهية فريدة من نوعها، والاستمتاع بأحدث الأفلام العربية والأجنبية.

وأشار محمد الدهان، إلى أن شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، هي شركة مساهمة مصرية، تم إطلاقها عام 2017 ، كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنسبة 74 %، وبنك التعمير والإسكان بنسبة 25 %، والشركة القابضة للتطوير والاستثمار بنسبة 1 %، وهي من الشركات الرائدة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصرية، وتقوم الشركة بتطوير وإدارة مجموعة من المشروعات العقارية المتميزة في مصر، والتي تتضمن العديد من فئات الأصول العقارية، بما في ذلك المشروعات السكنية، والمولات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمكاتب الإدارية، وحصلت الشركة مؤخراً على جائزة "أسرع الشركات العقارية نمواً في مصر"، كما قامت الشركة بإطلاق 10 مشروعات ناجحة في جميع أنحاء الجمهورية منذ نشأتها وحتى الآن.