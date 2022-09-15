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الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة غدا بعدة لغات وبالإشارة.. فيديو

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:09 ص
الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة غدا بعدة لغات وبالإشارة.. فيديو وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ترجمة موضوع خطبة الجمعة المقبل بعنوان "ذوى الأرحام وحقوقهم"، إلى عدد من اللغات الأجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، وهو الموضوع الذى حددته الوزارة فى وقت سابق، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ترجمة خطبة الجمعة يأتى فى إطار واجبها التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق عناوين موضوعات خطب شهر ربيع الأول 1444هـ ، حيث من المقرر أن تكون خطبة الجمعة الأولى الموافق 30 سبتمبر الجارى، بعنوان "حياة النبي (صلى الله عليه وسلم ) من الميلاد إلى البعثة"، وخطبة الجمعة الثانية 7 أكتوبر بعنوان" هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) في بيان منزلة الشهادة والشهداء".

فيما تأتى خطبة الجمعة الثالثة 14 أكتوبر بعنوان "فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) " ، وخطبة الجمعة الرابعة 21 أكتوبر بعنوان" مراحل بناء الشخصية في السنة النبوية".

 


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