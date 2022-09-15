الأغذية العالمى يرحب بمساهمة الاتحاد الأوروبى بـ500 ألف يورو لدعم متضررى زلزال أفغانستان

كتبت : هند المغربي

رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة قدرها 500 ألف يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاحتياجات الغذائية للمجتمعات في مقاطعتي باكتيكا وخوست الأفغانية اللتين تضررتا من الزلزال ، وستساعد هذه الأموال برنامج الأغذية العالمي على تقديم مساعدات غذائية طارئة لأكثر من 170 ألف شخص متضرر من الزلزال على مدى ستة أشهر.

ووفق الأغذية العالمى تأتي مساهمة الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مبلغ 15.5 مليون يورو الذي قدمه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان.

وقالت ماريانا فرانكو ، التي تشرف على البرامج الإنسانية للاتحاد الأوروبي في أفغانستان: "يعاني غالبية الشعب الأفغاني من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية ولا يمكنهم استيعاب أي صدمات متفاقمة ، بما في ذلك الزلزال الذي ضرب هذه المقاطعات" قائلة "نحن نعمل على زيادة دعمنا لضمان تخصيص برنامج الأغذية العالمي للتمويل لهذه الكارثة البيئية التي تأتي كطوارئ فوق حالة الطوارئ."

يذكر انه ضرب الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة شرق أفغانستان في 22 يونيو 2022 - وهو أقوى زلزال عرفته البلاد منذ أكثر من 20 عامًا - مما أدى إلى تدمير العائلات التي تكافح بالفعل لتلبية احتياجاتها الأساسية خلال فترة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية الحادة وأنه بعد أكثر من شهرين ، لا تزال العائلات تعيش في ملاجئ طارئة لأن منازلهم المدمرة غير آمنة من الناحية الهيكلية ، ولا تزال المجتمعات تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء.

ووفق برنامج الأغذية العالمى بعد مرور عام على الانهيار الاقتصادي ، وصلت الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ، وتعرضت لمزيد من التوتر بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية بسبب الصراع في أوكرانيا. يتخطى الجوع الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية ، حيث يعاني 18.9 مليون شخص من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي و 6 ملايين على بعد خطوة واحدة من المجاعة. بشكل عام في عام 2022 ، وصل برنامج الأغذية العالمي إلى أكثر من 21 مليون شخص بالدعم الغذائي والتغذوي.