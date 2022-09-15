الأغذية العالمى يتلقى منحة بـ290 ألف يورو لمواجهة سوء التغذية عند الأطفال بأفغانستان

كتبت : هند المغربي

تلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه تلقى مساهمة قدرها 290.000 يورو لمواجهة الارتفاع القياسي في معدلات سوء التغذية عن الأطفال في أفغانستان ومن خلال هذه المنحه، سيتم دعم أكثر من 8000 امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية في المناطق الأكثر احتياجًا

وقالت ماري إيلين ماكجرارتي ، ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرة مكتب الأمم المتحدة "نشهد أعلى مستويات سوء التغذية الحاد المعتدل المسجلة على الإطلاق في أفغانستان. ، "اليوم ، يعاني 3.9 مليون طفل و 800 الف امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد".

وقال تقرير الأغذية العالمى " بعد عام واحد من المصاعب الاقتصادية غير المسبوقة والكوارث البيئية مثل الزلازل والفيضانات ، فقدت الأسر الضعيفة في جميع أنحاء البلاد سبل عيشها واستنفدت إلى حد كبير مواردها لإطعام نفسها. ما يقرب من 19 مليون شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية و 6 ملايين منهم يواجهون مستويات طارئة من الجوع (المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي للبراءات) وعلى بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة.

وأَضاف التقرير إن معدلات سوء التغذية القياسية التي نشهدها في أفغانستان تسير جنباً إلى جنب مع مستويات غير مسبوقة من الجوع. لا تزال الحياة صعبة بشكل لا يطاق بالنسبة لمعظم الأفغان ، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات ".