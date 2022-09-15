افتتاح معرض "أهلا مدارس" للمستلزمات الدراسية المخفضة بكفر الدوار البحيرة.. صور

البحيرة- فريق المحافظات

افتتح اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، المعرض السنوي للمستلزمات الدراسية "أهلا مدارس" بمدينة كفر الدوار الذى نظمه الغرفة التجارية بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التموين.

شارك فى إفتتاح المعرض اللواء عبد العزيز قطاطو رئيس مدينة كفر الدوار ودعاء قنديل أمين صندوق الغرفة التجارية، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتفقد السكرتير العام المساعد، أقسام المعرض وأشاد بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من 20 ٪ إلى 25 ٪، وتناسبها مع كافة الأذواق ومختلف مستويات الدخول.

ضم المعرض السنوى عدد من كبرى شركات ومصانع الزي المدرسي والأدوات ومستلزمات المدارس والأحذية والشنط والأدوات المكتبية التى تقدم منتجاتها بأسعار إقتصادية مخفضة.

وقالت دعاء قنديل أمين صندوق الغرفة التجارية بالبحيرة أن هذا المعرض يأتى فى إطار إستعدادات محافظة البحيرة لإستقبال العام الدراسي الجديد والتوسع فى إقامة المعارض المختلفة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

مشيرة إلى توفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم .