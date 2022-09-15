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استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 15-9-2022 بالتعاملات الصباحية بالبنوك

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:23 ص
استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 15-9-2022 بالتعاملات الصباحية بالبنوك الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 15-9-2022، مسجلا بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.34 للشراء، 19.40 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.36 جنيه للشراء، 19.42 جنيه للبيع.
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.34 جنيه للشراء.
 
19.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.34 جنيه للشراء.
 
19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.34 جنيه للشراء.
 
19.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.36 جنيه للشراء.
 
19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.36 جنيه للشراء.
 
19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.39 جنيه للشراء.
 
19.42 جنيه للبيع.

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