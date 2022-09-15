ارتفاع سعر نفط عُمان اليوم ليسجل 93.55 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 93.55 دولار.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 81 سنتا، مقارنةً بسعر يوم أمس الأربعاء/البالغ 92.74 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 103.21 دولار للبرميل، منخفضا9.72 دولار مقارنةً بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

واتهم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حكومات أوروبية بعرقلة مفاوضات تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، خاصة بعد إعلان روسيا أن أي تسعير لنفطها وغازها سيضطرها لتقطع إمدادهما، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن المفاوضات الأوروبية حول وضع سقف لأسعار الغاز الروسي، تسير ببطء بسبب عرقلة بعض الحكومات التوصل إلى اتفاق.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي أن المجر، بالإضافة إلى رفضها المقترح الإيطالي بشأن الغاز، حاولت عدة مرات تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.