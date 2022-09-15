اليوم السابع
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ارتفاع التضخم فى الأرجنتين بنسبة 79% مع توقعات بوصوله 95% نهاية 2022

الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:43 ص
ارتفاع التضخم فى الأرجنتين بنسبة 79% مع توقعات بوصوله 95% نهاية 2022 التضخم
فاطمة شوقى

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قال المعهد الوطنى للإحصاء والتعداد (Indec) فى الأرجنتين أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) فى الأرجنتين ارتفع بنسبة 7% فى أغسطس، وهو رقم أعلى من المتوقع من قبل المحللين مما يضيف صعوبات إلى حكومة يسار الوسط، وارتفع التضخم فى البلاد بنسبة 79%.

 

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن المحللين قدروا ارتفاعًا بنسبة 6.6% للشهر الثامن من عام 2022، فى خضم أزمة مالية أدت إلى ارتفاع توقعات الخبراء بشأن التضخم إلى 95% لهذا العام.

 

وأوضح المعهد الوطنى الأرجنتينى أنه فى الأشهر الثمانية من العام كانت الزيادة 56.4% بينما فى الأشهر الـ12 الماضية حتى أغسطس كانت الزيادة 79%.

 

أصبح التضخم السريع هو الشغل الشاغل للأرجنتينيين، الذين يرون قوتهم الشرائية تتلاشى يومًا بعد يوم.

 

ولجأ وزير الاقتصاد سيرجيو ماسا إلى إجراءات تقليدية مثل خفض الإنفاق ورفع أسعار الفائدة بعد توليه منصبه فى أغسطس، على الرغم من ترحيب الأسواق بمبادراته، فإن التخفيض المرغوب فى التضخم سيستغرق وقتًا للوصول.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاكل الداخلية تعمقت بسبب الازمات الخارجية التى تتمثل فى حرب أوكرانيا وروسيا، التى أدت إلى تسارع التضخم الذى لم تشهده منذ أزمة 2001-2002، التى تركت أكثر من نصف السكان فى فقر.

 

فى يوليو وصلت إلى 7.4%، وهو أعلى رقم فى العقدين الماضيين، ويقدر معظم المستشارين أنه فى أغسطس كان حوالى 6.5%.


الارجنتين

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