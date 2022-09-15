إيطاليا تطالب بالحد من استخدام الأفران والغسالات لمواجهة أزمة الطاقة

فاطمة شوقى

نصحت الوكالة الوطنية الإيطالية للتقنيات الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية (ENEA) بتقليل درجة الحرارة ومدة الاستحمام، كما طالبت بالحد من استخدام الأفران وغسالات الصحون والملابس، أو فصلها عند عدم استخدامها، حتى يتم خفض الاستهلاك بما لا يقل عن 8 مليار و200 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى.

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إلى أن إيطاليا تمتلك حاليًا احتياطيات الغاز عند 82٪ والنية أن تصل إلى 90٪ بحلول أكتوبر لمحاولة أن تكون في أفضل الظروف ومواجهة تخفيضات محتملة للإمدادات من قبل موسكو.

واشترت إيطاليا 90٪ من إمداداتها من الغاز فى عام 2021 و40٪ من روسيا، رغم أنها بحثت فى الأشهر الأخيرة عن مصادر بديلة وخفضت وارداتها الآن من موسكو إلى النصف.

وتتبع إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية قيود في محاولة لمواجهة أزمة نقص الطاقة ، خاصة بعد أزمة الغاز الروسى.

ويعتبر التدبير الأول الذى اتبعه الاتحاد الأوروبى لمواجهة أزمة الطاقة ، والذي يأتي بعد الاتفاق الطوعي لتوفير 15٪ من الغاز ، هو تقليل استهلاك الكهرباء بمعدل 10٪ وأن هذا الجهد "إجباري" يتضمن خفضًا بنسبة 5٪ على الأقل في ساعات الذروة. حيث الطلب هو الأعلى.