اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:23 م
أكرم القصاص
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إنطلاق مهرجان "الرياضة للجميع" على شواطئ الإسكندرية غدا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:34 م
إنطلاق مهرجان "الرياضة للجميع" على شواطئ الإسكندرية غدا كرة الطائرة على شاطئ الاسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، انطلاق مهرجان الرياضة للجميع على شواطئ الإسكندرية، حيث ينطلق غدا مهرجان (الرياضة للجميع) فى نسخته الثانية علي شاطئ إسحق حلمي بكورنيش سيدي بشر، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية .

وينظم المهرجان الاتحاد المصرى العام للرياضة للجميع بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

ويهدف المهرجان إلي زيادة الوعي الرياضي للمواطنين وتنشيط الرياضات والسياحة الشاطئية وتشجيع كافة الفرق والكيانات والأفراد للمشاركة فى هذا الحدث الكبير بممارسة شتي انواع الرياضات .

ويتضمن برنامج المهرجان دورة مصغرة في كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة، كما يتضمن ممارسة الراكيت والألعاب الترويحية المتمثلة فى كرة السرعة والكاراتيه وشد الحبل والجرى والجودو والجمباز ومباريات خاصة بقصار القامة واستعراضات فنية متنوعة.


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