اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:38 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 4 مواطنين فى حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة /الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الفيوم أمام مدرسة رحيم اتجاه القاهرة، ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





 


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