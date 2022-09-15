اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:19 م
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إصابة 3 أشخاص بحروق من بينهم طفلتان فى حريق منزل بكفر الشيخ

الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:03 م
إصابة 3 أشخاص بحروق من بينهم طفلتان فى حريق منزل بكفر الشيخ سيارات مطافئ - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 3 أشخاص بحروق من بينهم طفلتان، فى حريق بسبب تسريب غاز بمنزل فى قرية إصلاح شالما، التابعة لمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية إصلاح شالما، التابعة لمركز سيدي سالم، بسبب تسريب غاز، وتم إخماد الحريق، ونتج عنه إصابة 3 أشخاص من بينهم طفلين، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من روان محمود عبده 7 سنين، حروق بنسبة 45%، وريتال محمود عبده، 4 سنوات، حروق بنسبة 35%، وسومة عبد الفتاح منصور، 60 سنة، حروق بنسبة 45%، جاري عمل الاسعافات الأولية والفحوصات  باستقبال المستشفى.

 

 


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