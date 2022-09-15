إصابة 16 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة بورفؤاد فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 16 شخصا، صباح اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد.



استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، 16 مصابا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، وهم: غريب حمدى عبدالعزيز 36 سنة، سيتم حجزه فى العناية باشتباه نزيف بالمخ، شريف أحمد أحمد 28 سنة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم، محمد عبدالمعز محمد 29 سنة كدمات وسحجات بالجسم، عبده محمد أبو السعود 21 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجارى حجزه فى ملاحظة جراحه.



كما أصيب أحمد نزيه كامل 21 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، محمد السيد أحمد 31 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، محمد رضا أبو السعود 22 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، محمد أحمد فهيم 27 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، عبده فهمى سلطان 18 سنة كدمات وسحجات بالجسم، شعبان الخضر محمد عبده 9 سنوات، بكدمات وسحجات بالجسم.



وأصيب محمد إبراهيم محمد 28 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، حسام طارق أحمد 25 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، محمد السيد جمال 27 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، محمد السيد محمد فرح 25 سنة، بخلع بالكتف وجارى حجزه فى داخلى عظام، محمد أحمد فرغلى 24 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، عبده محمد الحديدى 20 سنة بكدمات وسحجات بالجسم.



تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية لكل المصابين.