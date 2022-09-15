إزالة 14 حالة بناء مخالف على أراضى زراعية فى المنتزه بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شن حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية،برئاسة اللواء محمد سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ضمن أعمال إدارة المتغيرات المكانية، التى رصدت بناء مخالف على 14 موقعا بعزب خطاب ومحسن الصغرى والكبرى، وحوض التوفيقية بنطاق الحى.



وقامت إدارة التنمية الريفية، بإشراف خالد سيلمان مدير الإدارة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية، وإدارة المتغيرات المكانية بحى المنتزة أول، بإزالة عدد 14 بناء مخالف على الأراضى الزراعية حتى سطح الأرض.



يأتى ذلك بناء تكليفات، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى رؤساء الأحياء بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة واسترداد حق الدولة، ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات على التعديات والبناء المخالف.

إزالة بناء مخالف



إزالة تعدي علي اراضي زراعية



المعدات تزيل البناء المخالف



