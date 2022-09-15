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إخماد حريق في شقة بسبب شوي الذرة بطنطا

الخميس، 15 سبتمبر 2022 11:52 م
إخماد حريق في شقة بسبب شوي الذرة بطنطا سيارة إطفاء- أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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سيطرت الحماية المدنية على حريق اندلع في شقة بقرية كفر عصام مركز طنطا بسبب شوي الذرة وأمسكت النيران في الشقة، وتمت السيطرة عليها دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة كفر عصام.

 

انتقلت سيارة مطافئ لمكان البلاغ وتم إخماد النيران وتبين أثناء قيام قاطني الشقة بشوي الذرة أمسكت النيران في الشقة واشتعلت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 


مدير امن الغربية

طنطا

شوى الذرة

حريق



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