إخماد حريق شقتين سكنيتين فى بولاق الدكرور دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقتين سكنيتين شارع محمد زياد من شارع أحمد ماهر بجوار كوبري الملك فيصل، وبشارع جمال إبراهيم من شارع ناهيا أمام مصنع الأدوية بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين سكنيتين فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لأماكن الحرائق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.