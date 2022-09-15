بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لقاء موسعا، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمتابعة الإجراءات المتخذة نحو مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء أحياء العرب والشرق، ومسئولي التربية والتعليم، ومجلس إدارة مبني الفريبور.



واستعرض المحافظ، مع الحضور الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية في كافة الأحياء، مشددا على أنه سيجرى تطبيق إجراءات حازمة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية بجميع أحياء بورسعيد لتحقيق أعلى مستوى من انضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.



وشدد محافظ بورسعيد، على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، لافتا أنه هناك لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية في كافة مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، في إطار النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.



ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بتكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، ومواجهة هذه الظاهرة بكل حزم، مناشدا أولياء الأمور بأن يتعاونوا مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، كما وجه محافظ بورسعيد رسالة لأولياء الامور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبناءنا قادة المستقبل.



وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، أن هناك لجنة من التربية والتعليم والمحافظة ستتواجد بصفة دائمة داخل مبنى الفريبور لمتابعة اغلاق سناتر الدروس الخصوصية، ومنع عودة مراكز الدروس الخصوصية مجددا.