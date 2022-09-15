"أهمية الحفاظ على النفس".. ختام الأسبوع الثقافى الثامن للأوقاف بـ7 محافظات

كتب على عبد الرحمن

اختتمت وزارة الأوقاف، فعاليات اليوم الثانى للأسبوع الثقافى الثامن فى 7 محافظات، تحت عنوان: "أهمية الحفاظ على النفس" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، ففى مديرية أوقاف القاهرة أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد عباد الرحمن بزهراء المعادى مديرية أوقاف القاهرة، حاضر فيه الدكتور أسامة فخرى الجندى مدير عام الإدارة العامة لشئون المساجد، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وقدم له رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم، والقارئ الشيخ محمد إمام قارئًا، والمبتهل الشيخ ضياء الناظر مبتهلًا، بحضور الدكتور ياسر معروف مدير إدارة المعادى، والدكتور عبدالله عبدالفتاح مفتش الإدارة، والشيخ علاء صقر مفتش الإدارة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف القليوبية أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد الحاج مرزوق بمدينة بنها، حاضر فيه الشيخ محمد منصور عثمان مسئول شئون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ حامد المغاورى كبير أئمة، وقدم له الدكتور سعيد نجيب، والقارئ الشيخ محمد السيد عبد المنعم قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد عادل الأعصر مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف الجيزة أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد الحمد، حاضر فيه الدكتور على عبدالباسط مزيد أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، والدكتور محمد عبدالعال الدومى إمام مسجد مصطفى محمود، وقدم له الدكتور أحمد أبو طالب مسئول الإرشاد الدينى بالمديرية، والقارئ الشيخ ياسر شعبان قارئًا، والمبتهل الشيخ حسين الإمام مبتهلًا، بحضور الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، وعدد من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد الجوهرة بمدينة المنصورة، حاضر فيه الدكتور محمد السيد والى أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالمنصورة، والشيخ مصطفى السعيد إمام المسجد، والقارئ الشيخ السيد الشرقاوى قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد أبو العز مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف الغربية أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد الشيخة نور الصباح، حاضر فيه الدكتور عبدالفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم بطنطا، والدكتور عبدالرحمن عمار مسئول المساجد بالمديرية، والقارئ الشيخ عبدالغنى سالم قارئًا، والمبتهل الشيخ بهاء فتحى مبتهلًا، بحضور عدد من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف أسيوط أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد البقلى، حاضر فيه الدكتور حيدر مختار، والدكتور ياسر على، وقدم له الشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة، والقارئ الشيخ حسن متولى قارئًا، والمبتهل الشيخ يسرى عبدالرحمن مبتهلًا، بحضور عدد من رواد المسجد.

وفى مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافى بمسجد فيصل، حاضر فيه الدكتور محمد عبدالفتاح النجار الأستاذ بكلية الللغة العربية، والشيخ هاشم سعد الفقى مدير الدعوة، والقارئ الشيخ محمد محمود فايد قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد عوض عطية مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.



إحدى اللقاءات



الأسبوع الثقافى للأوقاف