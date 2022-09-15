أمن سوهاج يكشف غموض العثور على جثة نجار فى حالة تعفن داخل الزراعات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من كشف غموض العثور على نجار جثة هامدة داخل الزراعات بدائرة إحدى المراكز شمالى المحافظة، حيث تبين أن وراء الواقعة صديق قديم لشكه في وجود علاقة غير شرعية مع زوجته فقام بطعنه بسكين وألقى جثته بالزراعات.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الزير ومدير أمن سوهاج، بلاغا بالعثور على جثة نجار في حالة تعفن بالزراعات وبسؤال أهليته لم يتم اتهام أحد بارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تشكيل فريق بحث قادة العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية بسوهاج، والعقيد رأفت رشوان، رئيس فرع بحث الشمال، والرائد احمد تعيلب رئيس مباحث مركز شرطة طما، والنقباء أحمد رشاد، ومحمد شلبي، معاوني مباحث المركز، وتوصل فريق البحث إلى أن " م ز ج"، يقيم بذات الناحية عقب استصدار إذن النيابة العامة تم استهدافه وإلقاء القبض عليه.

وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة لشكه في وجود علاقة بين المجنى عليه وبين زوجته وانتشار شائعات بين الأهالى بذلك، وأضاف أنه لم يستطع إثبات ذلك وعلم أن المجنى عليه يبيت فى الزراعات بالقرب من منزله بسبب خلافات مع والده، فبيت النية وعقد العزم وقام بطعنه بسكين، وتخلص من السلاح المستخدم بأحد المصارف المجاورة.

تم تحرير محضر والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.