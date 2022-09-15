اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أمن سوهاج يكشف غموض العثور على جثة نجار فى حالة تعفن داخل الزراعات

الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:43 م
أمن سوهاج يكشف غموض العثور على جثة نجار فى حالة تعفن داخل الزراعات جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من كشف غموض العثور على نجار جثة هامدة داخل الزراعات بدائرة إحدى المراكز شمالى المحافظة، حيث تبين أن وراء الواقعة صديق قديم لشكه في وجود علاقة غير شرعية مع زوجته فقام بطعنه بسكين وألقى جثته بالزراعات.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الزير ومدير أمن سوهاج، بلاغا بالعثور على جثة نجار في حالة تعفن بالزراعات وبسؤال أهليته لم يتم اتهام أحد بارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تشكيل فريق بحث قادة العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية بسوهاج، والعقيد رأفت رشوان، رئيس فرع بحث الشمال، والرائد احمد تعيلب رئيس مباحث مركز شرطة طما، والنقباء أحمد رشاد، ومحمد شلبي، معاوني مباحث المركز، وتوصل فريق البحث إلى أن " م ز ج"، يقيم بذات الناحية عقب استصدار إذن النيابة العامة تم استهدافه وإلقاء القبض عليه.

وبسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة لشكه في وجود علاقة بين المجنى عليه وبين زوجته وانتشار شائعات بين الأهالى بذلك، وأضاف أنه لم يستطع إثبات ذلك وعلم أن المجنى عليه يبيت فى الزراعات بالقرب من منزله بسبب خلافات مع والده، فبيت النية وعقد العزم وقام بطعنه بسكين، وتخلص من السلاح المستخدم بأحد المصارف المجاورة.

تم تحرير محضر والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مديرية امن سوهاج

مدير امن سوهاج

حادث قتل

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة