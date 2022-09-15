أسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف بعد التخفيض.. تعرف عليها

ينشر اليوم السابع الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائى الخفيف LRT، وذلك بعد تخفيضها بنسب من 30 لـ40%، بالإضافة إلى تخفيض الاشتراكات 50% لكافة مستخدمى القطار الكهربائى الخفيف LRT "عدلى منصور / العاصمة الإدارية".

أسعار التذاكر بعد التخفيض:

حتى 3 محطات بـ 10 جنيهات بدلا من 15 جنيها.

حتى 5 محطات بـ15 جنيها بدلا من 20 جنيها.

حتى 7 محطات بـ15 جنيها بدلا من 25 جنيها.

أكثر من 7 محطات بـ20 جنيها بدلا من 35 جنيها.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.