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أسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف بعد التخفيض.. تعرف عليها

الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:05 م
أسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف بعد التخفيض.. تعرف عليها القطار الكهربائي الخفيف
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائى الخفيف LRT، وذلك بعد تخفيضها بنسب من 30 لـ40%، بالإضافة إلى تخفيض الاشتراكات 50% لكافة مستخدمى القطار الكهربائى الخفيف LRT  "عدلى منصور / العاصمة الإدارية".
 
أسعار التذاكر بعد التخفيض:
حتى 3 محطات بـ 10 جنيهات بدلا من 15 جنيها. 
حتى 5 محطات بـ15 جنيها بدلا من 20 جنيها.
حتى 7 محطات بـ15 جنيها بدلا من 25 جنيها. 
أكثر من 7 محطات بـ20 جنيها بدلا من 35 جنيها. 

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT  يبلغ طوله 105 كم  وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022  بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20  كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم  وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

 


القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي

تذاكر القطار الكهربائي

النقل



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