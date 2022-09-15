اليوم السابع
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أسعار اللحوم فى مصر تواصل الاستقرار فى تداولات اليوم

الخميس، 15 سبتمبر 2022 06:00 ص
أسعار اللحوم فى مصر تواصل الاستقرار فى تداولات اليوم اللحوم ـ ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أعلنت شعبة القصابين، استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم 15 سبتمبر 2022، وذلك مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق، مع ضخ كميات كبيرة فى الأسواق وذلك لضبط الأسعار وعدم تحركها.
 
وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 160 و 200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز ما بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها و97 جنيها.
 
ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية، مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

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