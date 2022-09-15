أخبار مصر.. بدء صرف الدعم النقدى لمستفيدى "تكافل وكرامة" بعد إضافة الأسر الجديدة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، بدأ اليوم الخميس صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، بعد زيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"5.1 ملايين أسرة.

وبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» من اليوم الخميس الموافق 15 سبتمبر الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوي الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات، كما بدأوا الصرف أيضًا من جميع مكاتب البريد .

ومطلع الشهر الجاري بدأت وزارة التضامن الإجتماعى فى توزيع البطاقات الذكية" ميزة" للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها، مشيرة إلي أن هذه الخدمة المميزة تأتى فى إطار تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



الحكومة تنفى إلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم لمستفيدى بطاقات التموين

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء منظومة فارق نقاط الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار صرف سلع غذائية واستهلاكية مقابل فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعى دون إلغاء، حيث يتم احتساب قيمة 10 قروش لكل رغيف خبز يتم توفيره على البطاقة خلال الشهر، على أن يتم احتساب عدد الأرغفة التى تم توفيرها كنقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية فى الشهر التالي.

وفى سياق متصل، ينتظم صرف السلع التموينية منذ بداية الشهر الجارى، بالدعم الاستثنائى المقرر على بطاقات التموين، والذى يتراوح من 100 إلى 300 جنيه على حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية، حيث يصل عدد المستفيدين من الدعم التموينى الاستثنائى حوالى 36 مليون مواطن، وتتمثل ضوابط صرف السلع التموينية فى "صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التى يصل عدد أفرادها ‏‏4 أفراد فأكثر، كما يتم صرف عبوة ‏مكرونة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التى يزيد عدد ‏أفرادها على 4 أفراد فأكثر، ويحق للمواطنين صرف مستحقاتهم التموينية بحد أقصى 4 مرات فى الشهر من المنفذ التمويني.



"النقل": تخفيض تذاكر القطار الكهربائى 40% والاشتراكات 50% من السبت المقبل

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق فى بيان صادر عنها اليوم أنه بدءاً من يوم السبت الموافق 17/9/2022 تقرر إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمى القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية)، وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

تأتى هذه التخفيضات في ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد، واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ولخدمة مستخدمى القطار من قاطني المدن الجديدة / شرق القاهرة.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وفى سياق آخر قام جهاز النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات ( غاز طبيعي ) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس ، وذلك إبتداءً من يوم السبت الموافق 17/9/2022 علي أن تقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين ) كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة إستعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

الصحة: تراجع إصابات فيروس كورونا لا تعنى انتهاء الجائحة

قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا مازال متواجدا حتى لو انخفضت حالات الإصابة به .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن المساعدة في تقليل الاصابات بفيروس كورونا من خلال الحرص علي تناول اللقاح، وكذلك تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن التطعيمات متوفرة في مراكز اللقاحات مالك يتم ارسال الرسالة التأكيدية ، وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة، عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أتوبيسات مجانية لمدة أسبوعين للربط بين مدن شرق القاهرة ومحطات LRT.. صور

تبدأ وزارة النقل من خلال جهاز النقل البرى الداخلي والدولى السبت القادم فى تشغيل سيارات "مينى باص"، تنقل مستخدمى القطار الكهربائى الخفيف مجانا لمدة اسبوعين، من مدن شرق القاهرة الى محطات القطار الكهربائى الخفيف LRT، والعكس.

وتعمل الأتوبيسات بالغاز الطبيعى، وتستمر لمدة اسبوعين مجانا، وبعد ذلك يتم دفع تذاكر حسب التعريفة المقررة، وسيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

كانت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، قد أعلنت فى بيان صادر عنها اليوم أنه بدءاً من يوم السبت الموافق 17/9/2022 تقرر إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية) وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

تأتى هذه التخفيضات في ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد واستعدادات الوزارات المختلفة للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ولخدمة مستخدمى القطار من قاطني المدن الجديدة / شرق القاهرة.

814 منفذا توفر الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بمبادرة "كلنا واحد"

واصلت شوادر مبادرة كلنا واحد لعرض مستلزمات الدراسة مخفضة الأسعار اليوم الخميس، استقبال المواطنين لشراء الأدوات المدرسية، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد)، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد (2022/2023) لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (أدوات مدرسية – زى دراسى – أحذية)، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مع الاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات.

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال (814 منفذا – 6 معارض رئيسية – 17 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.