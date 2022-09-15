أخبار البورصة اليوم الخميس 15-9-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 15-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.350 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، بنك قطر الوطني الأهلي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، دلتا للطباعة والتغليف، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تخسر 7.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.350 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 463.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.21% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.23%، والعرب على 4.57%، واستحوذت المؤسسات على 39.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.3 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 154.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 105 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 47.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 10079 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 12453 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4078 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 2267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 3658 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 72 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

راميدا

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، شراء المساهم أكويتي القابضة عدد 53.8 مليون سهم بسعر 2.967 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 159.5 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 2.82% إلى 8.2%.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، إيديتا للصناعات الغذائية، الكابلات الكهربائية المصرية، أوراسكوم المالية القابضة، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى مليون سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 486 ألف سهم تمثل نسبة 0.01% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 3691 سهم خزينة، بنسبة 0.001% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 140 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.59% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 5.2 مليون سهم، شراء السادسة 20 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.94%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 501.2 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد 255.2 ألف سهم، 541.7 ألف سهم، 3.1 مليون سهم، 338.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 117 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 120 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 10 آلاف سهم.