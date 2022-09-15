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أتوبيسات مجانية لمدة أسبوعين للربط بين مدن شرق القاهرة ومحطات LRT.. صور

الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:50 ص
أتوبيسات مجانية لمدة أسبوعين للربط بين مدن شرق القاهرة ومحطات LRT.. صور أتوبيسات
كتب سيد الخلفاوى

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تبدأ وزارة النقل من خلال جهاز النقل البرى الداخلي والدولى السبت القادم فى تشغيل سيارات "مينى باص"، تنقل مستخدمى القطار الكهربائى الخفيف مجانا لمدة اسبوعين، من مدن شرق القاهرة الى محطات القطار الكهربائى الخفيف LRT، والعكس.

وتعمل الأتوبيسات بالغاز الطبيعى، وتستمر لمدة اسبوعين مجانا، وبعد ذلك يتم دفع تذاكر حسب التعريفة المقررة، وسيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

كانت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، قد أعلنت فى بيان صادر عنها اليوم أنه بدءاً من يوم السبت الموافق 17/9/2022 تقرر إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية) وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40%، وذلك لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

تأتى هذه التخفيضات في ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد واستعدادات الوزارات المختلفة للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ولخدمة مستخدمى القطار من قاطني المدن الجديدة / شرق القاهرة. 

الأتوبيسات
الأتوبيسات

 

جانب من الأتوبيسات
جانب من الأتوبيسات

 

 


القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي

تذاكر القطار الكهربائي

النقل

اسعار تذكرة القطار الكهربائي



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