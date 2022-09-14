248 مليون جنيه قروض جهاز تنمية المشروعات لتمويل 8008 مشروعات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروضاً للشباب قدرها 247 مليونا و980 ألفا و384 جنيها، في الفترة من 1 / 1 / 2022 حتى 31 / 8 / 2022 م لتمويل 8008 مشروع ما بين (متوسط وصغير ومتناهي الصغر) لتوفير 13388 فرصة عمل حقيقة للشباب ليحيا حياة كريمة.

أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديمه قروضاً ميسرة للشباب لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

ومن جانبه أوضح وائل العاصي مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة أن الجهاز قام بتقديم 53 مليونا و351 ألفا و512 جنيها ( إقراض مباشر) لتمويل 151 مشروعا وتوفير 896 فرصة عمل ، كما تم تقديم 160 مليون و 395 ألف جنيه (إقراض متناهي الصغر) لتمويل 5954 مشروعا، وتوفير 11963 فرصة عمل ، و تقديم 34 مليون و 233 ألف و867 جنيه ( إقراض جهات وسيطة - بنوك) لتمويل 1903 مشروعات، وتوفير 529 فرصة عمل لتحسين مستوى الدخل القومي ودفع عجلة الإقتصاد.

وتفعيلاً لنظام الشباك الواحد وتيسيراً على العملاء الصغار ورواد الأعمال لبدء تنفيذ المشروعات وتشغيلها ،، أشار مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلي أنه تم إصدار 382 رخصة نهائية و431 رخصة مؤقتة وإستخراج 1128 شهادة تصنيف للمشروع و106 سجل تجاري و 86 بطاقة ضريبية و226 تأمينات ، بالإضافة إلى عقد 22 ندوة للتعريف بدور الجهاز ومايقدمه من قروض ميسرة لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.