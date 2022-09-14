اليوم السابع
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233 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة فى شهر واحد

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:00 ص
233 مليون دولار صادرات مصر من الملابس الجاهزة فى شهر واحد ملابس - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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ارتفعت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة بنسبة طفيفة فى شهر يونيو الماضى، حيث قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصادرات الإجمالية للملابس الجاهزة بلغت نحو 233.2 مليون دولار، بينما كانت نحو 207 مليون دولار فى شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 26.2 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 12.7%.

 

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن صادرات الملابس الجاهزة جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع خلال تلك الفترة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و801 مليون دولار فى شهر يونيو الماضى، وكان من أهم صادراته كلا من منتجات ألبان بقيمة بلغت 21 مليون و366 ألف دولار يونيو الماضي، مقابل 18 مليون و876 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو مليونى و490 ألف دولار، يليها صادرات الخضر المجمدة أو مبردة بقيمة بلغت 24 مليون و996 ألف دولار فى يونيو الماضى، مقابل 16 مليون و289 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و707 ألف دولار.

 

وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 3.21 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 3.66 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 12.4٪.


صادرات مصر

صادرات الملابس

جهاز الإحصاء

اخبار الاقتصاد



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