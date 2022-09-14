وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الفائزين بمسابقة المعلم الخبير المبدع

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الفائزين في المسابقة الدولية الخبير المبدع كمعلم مايكروسوفت المبدع الخبير MIE Expert 2022/2023علي مستوى محافظة كفر الشيخ، وهم : هاني حمدان إسماعيل، منسق وحدة دمج التكنولوجيا بالتعليم وأوفيس 365 بالمديرية الحاصل عليها للسنة السادسة على التوالي، وأحمد عبدالله بظاظو موجه تربية اجتماعية بإدارة دسوق الحاصل عليها للسنة الثانية على التوالي، وإيمان عبد الحميد أحمد، معلمة لغة إنجليزية بمدرسة الشهيد حمدي، ومها عبد الحي قطب، معلمة بالمدرسة الدولية، ومنى مصطفى متولي، معلمة بالمدرسة الدولية الحاصلات عليها للسنة الثالثة على التوالي، وتم تكريمهم خلال احتفالية أون لاين وتم تسليم الهدايا بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بديوان عام الوزارة.

ولقب المعلم الخبير Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE) لقب عالمي يطلق على المعلمين الذين يتم اختيارهم من قبل مختصين من شركة مايكروسوفت العالمية، حيث يتميز المعلمون الخبراء بشغفهم العالي لتطوير العملية التعليمية، من خلال تجويد أدوات وتقنيات مايكروسوفت الحديثة ودمجها في عملية تطوير التعليم المستمرة.

ويشترط للحصول على لقب المعلم الخبير أن يحصل المعلم أولاً على لقب "المعلم المبدع" Microsoft Innovative Educator (MIE) من خلال اكتساب المعلم 1000 نقطة عن طريق التدريب الذاتي المتوفر في موقع مجتمع مايكروسوفت التعليمي MicrosoftLearn، حيث وفرت وزارة التربية والتعليم حسابات مايكروسوفت 365 لجميع منتسبيها لرفع كفاءة الموظفين في الوزارة والكادر التعليمي والإداري في جميع المدارس الحكومية، علماً بأن مدة حيازة لقب "المعلم الخبير" تمتد عاماً واحداً قابلاً للتجديد بعد استيفاء المعايير العالمية المحددة من شركة مايكروسوفت التي تطلقها كل عام ويشارك فيها آلاف التربويين من جميع أنحاء العالم.



تكريم هاني حمدان المعلم المبدع



وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الحاصلين على معلم مبدع عالميا



تكريم معلمه مبدعه بكفر الشيخ



تكريم المعلم المبدع