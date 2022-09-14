وكيل تعليم دمياط يؤكد على الانضباط الإدارى لاستقبال العام الدراسى الجديد

عقد اليوم الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بمديرى المدارس والمراحل التعليمية بإدارة دمياط الجديدة بحضور زهر الدين الليثى مدير الإدارة وصابر عبدالله وكيل الإدارة.

وأكد وكيل الوزارة، على عدة ضوابط مع بداية إنطلاق العام الدراسى منها الحضور إلى المدرسة فى التوقيت المحدد وضرورة تواجد مسئول الأمن على بوابة المدرسة والانتهاء من الجدول المدرسى وفق الأنصبة القانونية وعدم وجود معلم بدون جدول والانتهاء من اعمال الصيانة البسيطة والنظافة داخل وخارج المدرسة والتأكيد على أهمية الاهتمام ومراجعة عوامل وسبل الجذب للطلاب داخل المدرسة وتفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس مع بداية الدراسة وعدم جمع أى مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطالب أو ولى الأمر.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة تواجد مدير المدرسة والمشرف العام ومسئول الدفتر قبل بداية التابور بنصف ساعة، وكذلك الاهتمام بالنظافة المدرسية وتكثيف التوعية لدى التلاميذ وإعداد أنشطة تعليمية متنوعة تحث على النظام والنظافة، بالإضافة إلى تحديد أماكن لاستقبال أولياء الأمور داخل حرم المبنى المدرسى وفى أوقات محددة ومعلنة.

كما شدد د. خالد خلف، بعدم تخطى التسلسل الوظيفى وعدم اللجوء إلى الجهات الاعلى دون الرجوع للإدارة وتحرى الدقة عند نشر أى معلومات على الصفحة الرسمية للمدرسة وعدم نشر أى تعليمات مخالفة للقرارات واللوائح والقوانين المنظمة علما بان من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.