وفد جامعة نوتنجهام ترنت البريطانية يزور جامعة المنصورة الجديدة

فريق المحافظات

استقبلت جامعة المنصورة الجديدة، وفد من جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية برئاسة الدكتور جاريث لافري رئيس قسم العلوم الحيويةو الدكتورة بيفرلي بيل المدير المساعد بقسم العلوم الحيوية بالجامعة ، والدكتور مايك بالمر المدير المسؤول عن الكورسات المتخصصة و الدكتور ياسر الشربيني استاذ العلوم البيولوجية ، ومنسق الزيارة عن جامعة نوتنجهام ترنت.

وكان في إستقبال الوفد الدكتورة هالة المرصفاوي عميد كلية الطب جامعة المنصورة الجديدة نيابة عن رئيس الجامعة، والدكتور سمير صقر عميد كلية العلوم ، والدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب ، الدكتورة سوزي فايز عويضة مدير برنامج الطب والجراحة عن جامعة المنصورة الجديدة،

وجاءت زيارة الوفد لتعزيز سبل التعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وجامعة نوتنجهام ترنت البريطانية، وبدأت دكتورة هالة المرصفاوي عميد كلية الطب اللقاء بالترحيب بالوفد، وتقديم فيديو يعرض الحياة والأنشطة داخل جامعة المنصورة الجديدة، إتبع ذلك عرض تقديمي عن الجامعة ومجالات وبرامج الدراسة، كما اوضحت سيادتها رؤية الدولة المصرية" 2030" لتقديم تعليم جامعي عالي المستوى، و المشروع الرئاسي الكبير، الذي يضمن بناء الجامعات الأهلية الذكية علي نمط جامعات الجيل الرابع، واستعرضت"المرصفاوي" التجهيزات المتقدمة التي تم توفيرها لجامعة المنصورة الجديدة لتحقيق تلك الرؤية، من قاعات تدريس ومعامل متخصصة وأجهزة وتقنيات حديثة ، والخدمات المختلفة التي توفرها الجامعة لطلابها.

وتفقد الوفد خلال جولته بجامعة المنصورة الجديدة، قاعات التدريس ومعامل الجامعة، ومعرض التعليم الدائم لبرامج الجامعة، والذي يقوم على تنظيمه جميع كليات الجامعة بمشاركة الطلاب، وعرض بعض انشطة الطلبة في مختلف المجالات.

وأعرب فريق جامعة نوتينجهام ترنت البريطانية على حرص الجامعة علي تنفيذ التعاون المشترك مع جامعة المنصورة الجديدة، في إنشاء برامج علمية جديدة، وأثنى الفريق الزائر على ما شاهدوه في جامعة المنصورة الجديدة، من حيث تنوع البرامج وإمكانات أعضاء هيئة التدريس، وعلى تجهيزات الجامعة الحديثة، خاصة تجهيزات المعامل الطلابية و البحثية، وأعرب الفريق عن اعجابهم الشديد بالمشاريع الطلابية، التي تم عرضها ومستوى طلاب الجامعة وحرصهم على مواكبة كل ما هو حديث من العلوم وتطبيقه عمليا.

وشملت زيارة الوفد والتي إستغرقت يومين جولة داخل مدينة المنصورة الجديدة وأحد شواطئها و أيضا زيارة السكن الجامعي مؤكدين علي حرصهم الوصول إلى اتفاق على كيفية تنفيذ البرامج المشتركة بين الجامعتين.