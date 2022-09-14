وفاة شاب تعدى عليه معالج روحانى بالضرب بزعم استخراج الجن من جسده

الشرقية فتحية الديب

لفظ شاب بقرية قهبونة الشرقية، مساء اليوم، أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته التى أودت بحياته على يد معالج بزعم استخراج الجن من جسده.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوفاة شاب داخل منزل بقرية قهبونة التابعة لمركز شرطة الحسينية.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثمان "أحمد ن ا م"، 31 عاما، وتبين من التحريات الأولية وشهود العيان معاناة الشاب من حالة نفسية واستعانت أسرته بمعالج روحى لعلاجه وقام بضربه زاعما استخراج الجن من جسده حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته.

تم إخطار النيابة العامة لمعاينة الجثمان، وجارى تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلي مشرحة مستشفي الحسينية المركزى انتظارا لقرار النيابة العامة.