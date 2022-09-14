اليوم السابع
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وفاة السجين المعذب بسماع أغنية الأطفال Baby Shark.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 06:56 م
وفاة السجين المعذب بسماع أغنية الأطفال Baby Shark.. اعرف التفاصيل السجين
كتبت شيماء عبد المنعم

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تم العثور على سجين اتهم سجانيه بإجباره على الاستماع إلى أغنية الأطفال "بيبي شارك" لساعات متتالية ميتًا، وحسب ما نشر موقع "مترو" قال مسؤولون بمركز احتجاز مقاطعة أوكلاهوما إن جون باسكو (48 عاما) وجد غير مستجيب في زنزانته في وقت مبكر من صباح الأحد الماضي. 

السجين
السجين

 

تم حجز باسكو في السجن بناء على شكوى تتعلق بتهريب المخدرات، ولكن قبل ذلك قام هو وسجناء آخرون بمقاضاة المقاطعة بزعم تقييد أيديهم بالحائط وسماع "بيبي شارك" على التكرار لساعات.

 

وكان قد رفع 3 سجناء سابقون، دعوى قضائية ضد إدارة سجن أوكلاهوما بسبب تعمد ضباط إعادة بث أغنية الأطفال بيبي شارك Baby Shark مراراً وتكراراً، ما اعتبروه نوعاً من التعذيب المعنوى الذى يستوجب تعويضهم، وذكرت صحيفة ديلي ستار، أن كلاً من دانيال هيدريك، وجوزيف جوى ميتشل، وجون باسكو، رفعوا دعوى الحقوق المدنية بعد عامين من تعرضهم لما وصفه محاموهم بـ"أحداث تعذيب".

 

وكشف تحقيق أجرى فى العام الماضى، أن 4 من النزلاء على الأقل أجبروا على الاستماع للأغنية بصوت مرتفع في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2019، على غير رغبتهم وهواهم، كما أجبر السجناء على الوقوف فى مواجهة الحائط مكبلى اليدين أثناء إذاعة الأغنية التى كان صداها يتردد في الممرات، ما أزعج السجناء.

 

وتم توجيه الاتهام إلى ضابطين سابقين في السجن ورئيسهما المباشر لاستخدامهما القسوة مع النزلاء، وعدم مراعاة أحاسيسهم، ومن المقرر تقديمهم للمحاكمة في فبراير من العام المقبل، وكانت أغنية Baby Shark انتشرت منذ عقود وأصبحت أكثر مقاطع يوتيوب مشاهدة على الإطلاق.


سجين

اغنية الأطفال

Baby Shark

سجن



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