وزير الشباب والرياضة يطلق إشارة عودة سباقات الهجن فى شمال سيناء اليوم

شمال سيناء - محمد حسين

يطلق اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إشارة عودة سباقات الهجن بمضمار العريش بشمال سيناء بعد توقف استمر قرابة 12 عاما.

ومقررا أن تنطلق فعاليات سباقات الهجن بشمال سيناء بعد ظهر اليوم وتستمر حتى مساء غدا، بحضور وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وسبق انطلاقة الفعاليات تجهيزات وفرتها محافظة شمال سيناء لنجاح المهرجان وحشد الجماهير للمشاركة والحضور وخصصت محافظة شمال سيناء خطوط سير أتوبيسات لنقل المواطنين مجانا لمقر مضمار سباقات الهجن بالعريش لمشاهدة فعاليات اول سباق هجن بعد انقطاع سنوات بميدان السباقات فى الكيلو 17 غرب مدينة العريش.

ووجهت محافظة شمال سيناء دعوة لكافة أهالى المحافظة للمشاركة وحضور فعاليات السباق.

وأوضح بيان المحافظة أنه تم توفير 4 أتوبيسات لنقل المواطنين من مناطق ميدان الرفاعى بميدان النصر ومن أمام مسجد شعث بضاحية السلام والحديقة بمنطقة المساعيد.

كما أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء توفير أتوبيس لنقل المواطنين لمشاهدة الفعاليات من أمام مقر مجلس المدينة.

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن السباق يقام على مضمار سباقات الهجن بمدينة العريش اليوم وغدا، بمشاركة 35 شابا متطوعا.

اضاف أنه سينظم حفل افتتاح وختام وفقرات مصاحبة بينها عروض خيل وعروض فنية وفقرات شعر، لافتا إلى أنه تم الاهتمام بسوق التراث ضمن الفعاليات وفيه سيتم عرض منتجات تراثية تقدمها الأسر المنتجة ومشروعات الشباب، ومقررا أن يضم المعرض عددا من المنتجات اليدوية ومشغولات البيئة السيناوية، ومن بينها المشغولات اليدوية والملابس البدوية وأشغال الخرز وأعمال الإبرة والتريكو ومنتجات الخوص والمفروشات والأقمشة وغيرها، إلى جانب المخبوزات والسلع الغذائية المصنعة منزليًا.

وأشار أن مضمار سباقات الهجن بالعريش يقع بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش ويضم منصة مشاهد رئيسية بالمدرجات ومبنى إدارى متكامل من مكاتب وقاعة استقبال مخصصة لكبار الزوار، لافتا أن مضمار الهجن المصرى يعد أول نادى لسباقات الهجن فى مصر حيث تم إشهاره فى الأول من أغسطس عام 1997، ومضمار السباق فى هذا المكان مخصص بعرض 20 مترا فى طول 8 كيلومترات ويعد الأطول من نوعه على مستوى ميادين السباقات فى مصر بينما المساحة الإجمالية للموقع 4 ملايين و750 ألف متر مربع.