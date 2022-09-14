اليوم السابع
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وزير الرى يكلف قيادات الوزارة فى الوجه القبلى بالمرور على مخرات السيول

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 07:30 م
وزير الرى يكلف قيادات الوزارة فى الوجه القبلى بالمرور على مخرات السيول مخرات السيول
كتبت أسماء نصار

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كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى،  الإدارات المركزية بالوجه القبلى بصيانة وتطهير مخرات السيول بالوجه القبلى، و المرورعلى كافة مخرات السيول،  خلال أسبوع للتأكد من تطهير هذه المخرات وإزالة أى تعديات واقعة عليها، لضمان جاهزيتها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل.
 
أوضح سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى،  على 1162 عمل صناعي للحماية من أخطار السيول، وإستغلال المياه في شحن الخزان الجوفى، بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح،  تتنوع ما بين سدود وبحيرات صناعية وبحيرات جبلية،  وقنوات صناعية وحواجز وجسور حماية وخزانات أرضية وأحواض تهدئة ومعابر ومفيضات لضمان جاهزيتها قبل موسم الامطار والسيول.
 
الجدير بالذكر، أن التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تغيرات فى كميات ومواقع الأمطار،  دفعت الوزارة لتعديل تصميمات مخرات السيول بما يتواكب مع التطرف الهيدرولوجي،  الذي أدي لزياده كميات المياه في العام الماضي في بعض الأماكن بنسبة تزيد عن الثلث ، وهو الأمر الذى يتطلب مراجعة وتحديث القدرة الإستيعابية للمخرات والبحيرات الصناعية في بعض المواقع لتستوعب زمن تكرارى للأمطار يصل إلى 300 عام بدلا من المتبع وهو 200 عام.
 

وزارة الرى

السيول

مياه السيول

الرى



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