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وزير الأوقاف يهنئ شيخ الأزهر لتكريمه بجائزة أستانة للحوار بين الأديان

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 09:35 ص
وزير الأوقاف يهنئ شيخ الأزهر لتكريمه بجائزة أستانة للحوار بين الأديان الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب على عبد الرحمن

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وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتكريم فضيلته بجائزة أستانة العالمية للحوار بين الأديان والميدالية الفخرية لمؤتمر حوار الأديان بكازخستان سائلا الله عز وجل أن يبارك جهود فضيلته فى خدمة الإسلام والمسلمين.

 

وقلد الرئيس قاسم جومارت توقايف، رئيس جمهورية كازاخستان، اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جائزة أستانا الدولية، والتى تعد أحد أرفع الجوائز فى منطقة آسيا الوسطى، لمساهمة فضيلته فى مجال الحوار بين أتباع الأديان، ونشر ثقافة الأخوة والسلام العالمي.

 

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السابع لزعماء الأديان "دور قادة الأديان فى التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية فى فترة ما بعد وباء كوفيد 19"، بحضور عدد من القادة السياسيين وزعماء الأديان حول العالم.

 

وقال الرئيس الكازاخى، يسعدنى منح فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، جائزة أستانا الدولية، لجهوده فى الحوار بين الأديان، وتعزيز ثقافة الأخوة والتسامح بين مختلف الثقافات والعرقيات، لافتا إلى أن فضيلته هو الشخصية الإسلامية الأكبر والأكثر إلهاما فى القضايا الإنسانية، وأن حضور فضيلته لكازاخستان هو أمر مهم ومقدر بالنسبة للجميع.

 

وأكد الرئيس قاسم جومارت أن الشعب الكازاخى يكن لفضيلة الإمام الأكبر كل الاحترام والتقدير، مشيرا إلى اهتمامه البالغ بأخبار وجولات فضيلته، مقدرا ما يبذله فضيلته من جهد كبير فى مجال السلام والحوار بين الأديان.


شيخ الأزهر

وزير الأوقاف

استانة

كازاخستان

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