وزارة دفاع أذربيجان: على أرمينيا تجنب الأعمال الاستفزازية والامتثال لوقف النار

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة دفاع أذربيجان، أن على أرمينيا تجنب الأعمال الاستفزازية والامتثال لاتفاق وقف النار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي،إن روسيا تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ممارسة ضبط النفس في الوضع على الحدود بين البلدين.

وأضاف أوشاكوف "ندعو كل من أذربيجان وأرمينيا إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار والامتثال بشكل عام للبيان الثلاثي المعروف لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في شهر نوفمبر 2020، وكذلك في يناير ونوفمبر 2021". حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وتابع مساعد الرئيس الروسي "موسكو قلقة للغاية من تصعيد الموقف.. نحن الآن على اتصال دائم ووثيق مع باكو ويريفان على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، وبالنظر إلى ما حدث الليلة الماضية، فإن محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذري إلهام علييف في سمرقند ستكون مهمة"، حيث يشارك الرئيسان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في سمرقند بأوزبكستان يومي 15 و16 سبتمبر.